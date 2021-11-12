內地漢謊稱贓款被吞　與41警員當面對質

重慶市大足區派出所的民警和輔警，到場與胡男對質。

內媒周四（11日)報道，重慶市大足區一名胡姓男子，早前見周姓友人被捕，便假借警察之名向周男的女友透露，需交出涉案贓款才可換取其男友保釋，惟胡男事後收到款項私吞。直至周男獲釋後，胡男謊稱贓款被派出所警察私吞。所內41位警員逐個向胡男對質，以證清白。

案發於今年8月，周男因涉嫌開設賭場，被警方刑事拘留。胡男陪同周的女友楊某一起到派出所辦理相關手續，得悉周男刑拘期滿可能會被採取取保候審，遂突發奇想向楊女聲稱警察要求退還1萬元人民幣（約1.2萬港元）贓款，這樣周男就有機會取保候審。楊信以為真將錢轉帳至胡男提供的銀行卡號碼。

未料，該戶口其實是胡男的銀行帳戶，後者收到錢後給楊女發去一張偽造的轉款憑證。直至9月，周男被取保候審後，楊女誤以為是自己退還贓款的功勞，並向男友「邀功」。周男為確認民警已收到贓款，便給辦案民警撥打電話核實，惟對方表示未收過任何款項。

由於胡男一口咬定親手把錢交給派出所警員，警局遂要求他上月底到警局對質。派出所所長當日召回全所41個民警和輔警，讓胡男指認。胡男自知理虧，只好如實供述內情。目前，胡男因涉嫌詐騙罪，已被刑事拘留。