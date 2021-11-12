台人口負增長　今年每月出生人數均低於死亡

台灣人口持續負增長，據當地部門最新統計顯示，今年截至10月底，全台人口總數約2,341萬人，較9月減少約1.7萬人；今年前10個月新生兒約12.6萬人，同比減少7,410人。而自今年1月起，台灣每月新出生人數均低於死亡人數。

台媒周三（10日）報道，去年台灣出生和死亡人數出現「交叉」，當年死亡人數首度超過出生人數，正式進入人口負增長。數據顯示，當地上新出生人數約1.3萬人，死亡人數約1.4萬人，折合年出生率0.66%，年死亡率0.72%。

低生育率議題近年受台灣輿論普遍關注。據台媒引述早前一份預測報告指，台灣地區生育率位列全球227個國家和地區末席。為鼓勵生育，台當局多次推出刺激措施，如今年7月起，當地孕婦可免費產檢補助次數從10次增至14次，帶薪產檢假則由5天加到7天。從台灣網絡發文留言內容分析，男性網民普遍認為少子化的主因在於高房價和低收入，女網民則偏向於婚育問題或婆媳關係問題。

另報道稱，去年台灣居民平均壽命為81.3歲，其中男性78.1歲、女性84.7歲，皆創歷年新高。有學者指出，台灣平均壽命延長的速度比其他國家和地區快，同時生育率下降速度也高於平均數，估計到2025年，台灣老年人口（65歲以上）將超過20%，邁入超高齡社會；到2060年更將達到40%，很可能成為「全球最老」地區。