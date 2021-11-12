內地落葉不掃景觀道路開放　展現漂亮城市景色

深秋時節，上海市落葉不掃景觀道路再度開啟。周四（11日）是該市楊浦區國秀路落葉不掃的第一天，負責清掃道路的工作人員卻更加繁忙。

楊浦環境發展有限公司新江灣城清道班班長王興海表示，落葉不掃不代表完全不用清掃，而是改成有選擇性地清掃，主要是撿拾混在落葉之中的垃圾、樹枝等，其實要比原來更忙，工作量也更大。王興海稱這種清掃模式為「繡花」式清掃，環境衞生工人要巡迴檢查路面，拾起躲藏在落葉下的垃圾，確保整個景觀路段的整潔美麗，從而將最美的樹葉留給市民、最漂亮的景色留給城市。

王又稱，為確保每天的落葉都是最佳狀態，工人會於每天晚上6時將所有落葉清掃乾淨，「這樣可以保證第二天市民看到的落葉是當天落下來的，是處於最好觀賞狀態的落葉」。

上海市綠化和市容管理局周二（9日）公布，今年全市落葉不掃景觀道共有41條，是綜合考慮區域特點、歷史內涵、建築風格，在去年的基礎上對景觀道進行梳理評估，部分區的景觀道路段有所調整或替換，使市民能夠享受到更高品質的落葉美景。這些景觀道樹種不盡相同，所栽種樹木包括懸鈴木、銀杏、欒樹、北美楓香、無患子等。據知，落葉不掃景觀道是上海打造生態之城、人文之城的一項民生舉措，實施7年來得到普遍好評。