保健品謊稱60天白髮返黑　全國近千人受騙

上海楊浦區警方周四（11日）表示，當局近日搗毀一個詐騙組織，涉案團夥利用短片平台發布虛假廣告，謊稱其出售的黑髮保健品可在60天內讓白髮直接「返黑」。惟受害人使用身體出現頭皮紅腫等異常，才方知受騙，全國近千人受騙。警方一舉拘捕54人，涉案金額逾1,000萬元（人民幣，下同，約1,200萬港元）。

警方表示，今年8月在工作中發現，有人利用短片平台發布所謂「黑髮保健品」的廣告，自稱「百年傳承」護髮機構，乃「中醫世家、流傳金方」，並以此吸引流量後通過網絡社交平台實施進一步詐騙。

受害人張女士表示，今年7月某天用手機刷看某平台短片時，發現「黑髮保健品」的廣告，遂引起興趣並添加影片中顯示的微信帳號。後者自稱是「王老師」的一名女青年，像醫生一樣詢問張女的身體狀況，並要求其傳送頭髮照片進行鑑定，事後發送一份診療結論給張女，指對方「毛囊不暢」、「肝腎不好」等貌似「專業」的診斷結論。

張女士初時以嘗試的心態，以1,580元（約1,890港元）向商家網購一個療程，並收到對方寄來的育髮中藥膏、流傳金方茶、理療足貼等產品。不過張女使用後未有改善，「王老師」遂以其「體質不好」，需要量身打造調理計劃等為由，推銷「洗頭茶」等產品並再次收取1.2萬元（約1.4萬港元）。但張女用後頭髮不但沒有轉黑，還出現頭皮紅腫、臉部浮腫等症狀，她才意識到自己可能被騙，遂立即報警求助。

警方在固定大量犯罪證據後，今年9月27日在各地警方支持下，分赴廣東、湖南、湖北等地展開收網行動，拘捕多名犯人及繳獲大量詐騙用語劇本以及作案手機、電腦等涉案物品。經查，犯罪團夥所售產品均為質量低劣的「三無」產品，成本價只需數十元。目前，該案已依法逮捕49人，採取刑事強制措施5人，案件正在進一步審理中。