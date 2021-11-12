無麻醉照胃腸鏡割痔瘡　廣州醫生體驗患者感受

廣東省廣州市南方醫科大學中西醫結合醫院內鏡中心日前進行了一場特殊的胃腸鏡檢查和手術。該院脾胃科（消化內科）主任張衞民在沒有麻醉的情況下，先替自己做了胃鏡、腸鏡檢查和內鏡下痔瘡結紮手術。張醫生表示，很多人擔心做胃腸鏡不舒服，所以他親身示範，讓大家了解其實做這個檢查沒甚麼大不了。

張醫生稱，給自己做內鏡除難在有惡心嘔吐、腹痛等症狀時要繼續操作並觀察，還有給自己做內鏡的體位、進鏡方式方法、操作方法等，跟平常完全不同。他指平日插胃鏡都鼓勵患者堅持住，自己親身體驗了，知道是甚麼感覺，就更能理解患者。

張醫生選擇於周日（7日）進行檢查，是為了不影響患者正常就醫。他通過腸鏡發現，自己的乙狀結腸和直腸處有10多粒小息肉，他於是一邊操作內鏡，一邊進行切除。做完胃腸鏡檢查後，他又在內鏡下給自己做痔瘡結紮手術。完成後，他通過胃鏡灌注具有止血、消炎、行氣止痛等作用的中藥。術後，再通過熱敷腹部等中醫非藥物療法緩解不適症狀。

他表示，作為病人，在無麻醉的情況下親身體驗胃鏡、腸鏡診療的全過程，感受到了患者在做檢查前、中、後的心理狀態，體會到腸道準備時及術中術後的種種不適，繼後將更好地為患者服務。