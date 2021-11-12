疫苗保護力半年下降　鍾南山稱需要打第3針

中國工程院院士鍾南山周四（11日）晚在廣東廣州出席一個關於全球城市治理的論壇時表示，不論全病毒滅活疫苗或mRNA疫苗，接種半年後對新冠病毒免疫功能均明顯下降，因此需要補打加強針。

鍾南山表示，目前中國10.73億人已完成全程接種，接種率達75.8%，加強接種的有4,171.3萬人。鍾南山表示，研究數據表明，中國的疫苗是有效的，今年5月廣州出現Delta變種病毒疫情時，完成接種2劑疫苗的患者沒有一宗重症。

他特別指出，接種完2針疫苗後，還需要接種加強針，目前全球的疫苗都存在這樣的問題，「各國正在探討如何加強免疫」。對於接種加強劑保護期究竟有多長？鍾南山表示，數據表明，在完成接種加強劑6個月後，接種3針的最低保護率與僅接種2針疫苗的最高保護率差不多。

鍾南山指出，疫情的難題在於怎樣平衡，一方面要重啟經濟，一方面要控制好疫情，這需要精準防控，但不意味着層層加碼，加碼太多就會影響經濟發展。至於甚麼時候能恢復常態化，他認為，前提是將病毒病死率控制在0.1%，病毒複製指數控制在1.0至1.5，傳播系數降下來，便可以完全開放。但要實現前提，需要全民接種疫苗、建立群體免疫，將社區群防群控常態化，並研製有效藥物。