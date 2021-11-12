大連昨增52宗本地確診　呈聚集性爆發特點

內地本地新冠疫情持續，周五（12日）通報前一日新增98宗確診病例，其中79宗本地個案，其餘19宗為境外輸入。遼寧省單日新增52宗本地確診，全部出現在大連市。該市人民政府秘書長衣慶燾表示，本輪疫情呈現出單位、家庭和學校聚集性等特點，病毒載量高、傳播速度快、傳染性強、代際傳播為2天左右。

本月4日，大連市報告新增1宗本地確診病例，該病例為大連莊河市首站定點冷庫員工。截至目前，大連市累計報告163宗新冠肺炎感染病例，其中有83宗確診病例及80宗無症狀感染。衣慶燾周四晚在大連疫情防控工作新聞發布會上通報稱，本輪大連疫情發生後，大連市立即同步啟動基因測序工作，目前已完成大連莊河市16宗病例24份樣本的病毒基因組測序，屬於Delta變種病毒。

疫情發生後，大連市於本月7日在全市範圍內啟動全民核酸檢測，國家和遼寧省緊急調集移動方艙和「氣膜方艙」等檢測力量及人手支援。莊河市已完成5輪核酸檢測，大連市周四下午已啟動第2輪全民核酸檢測。鑑於當前疫情防控形勢嚴峻，大連市已暫停非生活必需的公共場所，重點場所實施封閉管理；全市中小學亦已啟動網上教學。

除遼寧外，前一日其餘新增確診病例為河南12宗，北京6宗，黑龍江5宗，河北2宗，江西、雲南各1宗；新增境外輸入病例為上海6宗，雲南5宗，黑龍江、廣東各2宗，內蒙古、浙江、福建及廣西各1宗。同日新增35宗無症狀感染病例，23宗為境外輸入，12宗本地個案分別在遼寧、內蒙古、北京、吉林、江西、河南和雲南。至今內地累計98,099人確診，現有病例1,280宗，累計死亡病例4,636宗。