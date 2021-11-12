中共中央介紹六中全會精神　抵制西方憲政

為期4日的中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）周四（11日）在北京閉幕，中共中央周五（12日）上午10時舉行新聞發布會，介紹六中全會精神。全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，中宣部分管日常工作的副部長王曉暉表示，《決議》共有7個部分，與前兩個歷史決議，主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，今次着力總結黨的百年重大成就和歷史經驗，符合實際，有利於推動全黨增長智慧、團結、信心和鬥志。

王曉暉又指《決議》突出中國特色社會主義新時代這個重點，以較大篇幅總結黨十八大以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果，有利於引導全黨全國各族人民，進一步堅定信心、聚焦正在做的事情，以邁進新征程和建功新時代。

中央政策研究室主任江金權在會上表示，黨從國內外政治發展得失中認識到，中國的政治文明和政治制度，照抄照搬他國政治制度行不通，甚至會把國家前途命運葬送。民主不能由西方國家來定義，西方國家的選舉民主，實際上是資本支配的選舉，是資本集團的遊戲。

江金權強調，民主對各國人民最有發言權，不應由外部少數人指手畫腳來評判；部分西方國家民主呈現空心化亂象，連本國人民都愈來愈不滿，卻肆意把自己所謂民主模式強加給別國，造成水土不服，給相關國家人民造成深重災難和痛苦。其中美國目的是打壓他國、分裂世界，將世界劃分兩個陣營或多個陣營，結果只能愈描愈黑中方堅決抵制西方所謂憲政、多黨輪流執政、三權鼎立政治思潮的侵蝕影響。

另在共同富裕方面，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀表示，工作重點在實現途徑和努力方向，內地人均國內生產總值雖已超過1萬美元（約7.8萬港元），但仍未達到高收入國家水準。他指，推動共同富裕需要實現高質量發展，構建體現效率、促進公平的收入分配體，需要企業「辦好自己的事」，做到合法誠信經營、盡社會責任、善待員工等才是「正道」，強調絕不能「殺富濟貧」和搞「逼捐」。