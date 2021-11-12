美稱立陶宛有權稱呼台代表處　北京無權干涉

美國國務院負責處理貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞周三（10日）訪問立陶宛期間表示，該東歐國家有權自行決定，如何稱呼台灣在該國首都維爾紐斯的代表處，「這事不是北京說了算」。

立陶宛媒體報道稱，莫瑞指北京以霸凌、威脅的方式，反對台灣設置「駐立陶宛台灣代表處」的做法令人無法接受。在發展對華關係方面，美國、立陶宛及其他理念相近的國家必須行動一致，向北京清楚表達，以政治、經濟手段施壓是行不通的。

莫瑞指出，立陶宛有權與台灣發展經濟及文化關係，尤其是經濟關係，正如台灣也是美國的第十大貿易夥伴。他認為，反制霸凌的唯一方法就是反抗。從其他國家的例子可看到，一旦不反抗，該國經濟就會愈來愈依賴大陸，付出的代價只會更大。他又提到重建全球供應鏈、減少對大陸依賴的重要性。

由立陶宛政黨「祖國聯盟」、「自由運動」及「自由聯盟」合組的新執政聯盟日前同意，新政府必須支持「為自由而奮鬥」的國家及地區，當中提及台灣。而立陶宛總統瑙塞達在蘇格蘭出席聯合國氣候變化大會期間，也稱獲美國總統拜登保證支持該國友台立場。