「生態殺手」黃鶯處開花期　武漢8部門合力剷除

加拿大一枝黃花又稱黃鶯、麒麟草，來自加拿大、美國、墨西哥等北美地區，繁殖能力超強，與本土植物爭奪營養，故被視為「生態殺手」。湖北省武漢市農業農村局周三（10日）會同園林和林業局、交通運輸局、生態環境局、武漢海關等8部門聯合召開會議，部署治理該外來植物的工作。當地政府呼籲市民，如發現該花應立即上報。

花形色澤亮麗的加拿大一枝黃花，於1935年作為觀賞植物引入中國，後逸生成雜草，主要生長在河灘、荒地、公路兩旁、農田邊、農村住宅四周，還入侵果園、玉米田、棉花田、大豆田、茶園、菜地和牧場。該物種與本土植物、農作物爭奪營養物質和水分，可謂「黃花過處寸草不生」。目前該植物正處於開花季節，已廣泛出現在武漢市城鄉綠化區域、農田、荒廢地以至高速、國道、公路等沿線，呈爆發態勢。

周三會上提出的治理範圍，主要包括武漢市轄區內所有農田、荒廢地、農村住宅四周，林地、濕地、自然保護區，河、湖、庫區及岸邊，城鄉綠化區域，高速、國道、省道、鐵路等沿線，風景名勝區及主要景區景點。全市各區、各部門要在下周六（20日）前完成防除任務，有效控制加拿大一枝黃花擴散蔓延和危害影響。

會上又要求，各區人民政府應迅速安排人手全面調查該物種於當地的分布情況，開展清除行動，確保不留死角、不擴散蔓延，並因地制宜採用人工剷除、復耕復種和藥劑防除等措施。其中，零星植株要徹底清除其地上部分和地下根莖，集中進行曬乾無害化處理或深埋；連片發生、地勢平坦的發生地塊，可採取機械翻耕，揀除殘根殘莖，及時種植適宜的農作物或綠化植物，防止再次侵佔；非耕地可採用滅生性化學除草藥劑，進行定向噴霧處理。