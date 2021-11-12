內地促加強戰略礦產勘查　保障國家資源安全

中國·海峽創新項目成果交易會早前展示由福建各地稀土企業加工生產的產品。（中新社圖片）

國家發展改革委、財政部及自然資源部近日印發《推進資源型地區高質量發展「十四五」實施方案》的通知，提出到2025年資源型地區資源能源安全保障能力大幅提升，經濟發展潛力充分發揮，多元支撐的現代產業體系基本建立，公共服務體系普遍覆蓋，綠色宜居環境初步形成；並展望到2035年基本實現資源保障有力、經濟充滿活力、生態環境優美、人民安康幸福的資源型地區高質量發展目標。

該方案要求保障國家資源能源安全，包括統籌資源能源開發與保護，提高資源能源利用水平，加強資源能源保障能力建設。其中要布局一批能源資源基地和國家規劃礦區，打造戰略性礦產資源穩定供應的核心區；並實施礦產地儲備工程，構建產品、產能和產地相結合的戰略性礦產資源儲備體系；同時加大石油、天然氣、銅、鉻、鎢、稀土、晶質石墨等戰略性礦產資源勘查，做好重要礦產資源戰略接續。

方案亦強調引導資源型地區創新發展，包括提升科技創新能力，加快新舊動能轉換，提升產業鏈供應鏈競爭力。當中要加快 5G、雲計算、大數據中心等新型基建，鼓勵發展新一代訊息技術、人工智能等產業，推動新技術與傳統產業融合發展。方案另提出促進資源型地區協調發展，融入京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、黃河流域生態保護和高質量發展等區域重大發展戰略。