勾結大陸員工竊密謀利　台科技廠2人落網

台灣南部科學園區一間光學大廠的女高層，涉嫌勾結其他員工及大陸子公司業務經理，竊取產品設計圖等機密資料，並成立新公司營利，不法獲利達1,000萬元新台幣（約280萬港元）。已離職的高層及員工其後落網，被依涉犯營業秘密罪移送高雄橋頭地檢署法辦。

保二總隊警方周五（12日）在記者會上表示，今年3月接獲南部科學園區某知名人造光源和光譜分析技術領先廠商報案指，疑遭員工竊取營業秘密，並前往大陸地區設立公司營利。檢警調查發現，37歲王姓女業務經理見公司技術有相當市場價值，與42歲陳姓女員工及大陸子公司業務經理，分別在陸台設立空殼公司，由王女非法取得公司零件採購資料，及透過陳女取得產品設計機構圖、分析系統等營業機密，藉此在大陸地區營利。

警方在9月及11月分別到王女和陳女的住處，扣查相關紙本文件等資料，並通知二人分別到案說明。警方指出，此案為警察機關歷年來首宗偵辦南部科學園區違反營業秘密法的案件，王女涉嫌將尖端技術洩漏到境外地區牟取暴利，依營業秘密法規定，可判處1年以上、10年以下有期徒刑。

案經檢方偵訊後，認為王女罪嫌重大且有串證之虞，於9月22日向橋頭地方法院聲請羈押禁見，經法官諭知10萬元新台幣（2.8萬港元）交保並限制住居、禁止出境出海。檢方不服裁決向智慧財產及商業法院提起抗告，法院上周二（2日）裁定王女羈押禁見獲准。陳女經檢察官訊問後，諭知6萬元新台幣（約1.6萬港元）交保並限制住居。

駐台記者宋江誠報道