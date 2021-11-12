桐城市列國家歷史文化名城　獲國務院批覆同意

中國國務院近日批覆，同意將安徽省桐城市列為國家歷史文化名城，並指該市歷史悠久，傳統格局、歷史風貌和地域文化特色鮮明，文化底蘊和歷史遺存豐富，具有重要的歷史文化價值。

中國政府網周五（12日）發布國務院批覆安徽省人民政府申報桐城市為國家歷史文化名城的請示，內容要求該省深入研究發掘歷史文化資源的內涵與價值，明確保護的原則和重點，強化歷史文化資源的保護利用，傳承弘揚中華優秀傳統文化，講好中國故事。編制好歷史文化名城保護規劃和各級文物保護單位保護規劃，制定並嚴格實施保護管理規定，明確各類保護對象的清單以及保護內容、要求和責任。

批要又要求該省正確處理城市建設與歷史文化資源保護的關係，重視保護城市格局和風貌管控，加強整體性保護、系統性保護；保護修復歷史文化街區，補足配套基礎設施和公共服務設施短板，不斷提升人居環境品質；加強文物和歷史建築修繕保護，推動文物保護單位開放利用，充分發揮歷史建築的使用價值。不得改變與名城相互依存的自然景觀和環境，不得進行任何與名城環境和風貌不相協調的建設活動，不得損壞或者擅自遷移、拆除歷史建築。

最後國務院指出，要進一步強化責任落實，對不履職盡責、保護不力，造成名城歷史文化價值受到嚴重影響的行為，依法依規加大監督問責力度。安徽省政府要與住房城鄉建設部、國家文物局，加強對桐城市國家歷史文化名城保護工作的指導、監督和檢查。