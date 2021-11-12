康美藥業財務造假　投資者獲償逾24億人民幣

內地企業「康美藥業」財務造假案，涉案金額高達300億元（人民幣，下同，約363億港元)，同時是國內首宗特别代表人訴訟案。該案周五（12日）在廣州市中級人民法院作出一審判決，當庭宣告康美藥業等相關被告需承擔及賠償投資者們的損失，總金額達24.59億元（約29.7億港元）。

據內媒此前報道，康美藥業2016年至2018年連續3年，有預謀、有組織、系統性實施財務造假，涉案金額巨大。官方一度批評其性質嚴重，社會影響惡劣，嚴重損害投資者的合法權益，並破壞資本市場健康生態。去年5月，證監會對康美藥業董事長馬興田等22人進行行政處罰，馬興田等人2個月後被公安機關採取強制措施。

至去年底，11名投資者就康美藥業虛假陳述案，向廣州中院提起普通代表人訴訟，中證中小投資者服務中心作為投資者保護機構，依法接受委託並作為代表人參加康美藥業代表人訴訟案。康美藥業案成為中國證券集體訴訟首案，涉案投資者人數超過5萬人，且絕大多數為中小投資者。

根據廣州中院判決指出，康美藥業作為上市公司，公司實際控制人馬興田夫婦及邱錫偉等4名前高管人員，組織策劃實施財務造假屬故意行為，需承擔100%的連帶賠償責任。此外，13名高管人員因按過錯程度分別承擔20%、10%、5%的連帶賠償責任。而其審計機構正中珠江會計師事務所因未實施基本的審計程序，亦需承擔連帶賠償責任。