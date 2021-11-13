女子無故被列入緬北涉詐人員　警籲回戶籍地協查

廣西近日加強打擊跨境電訊騙案，多次通報滯留緬北涉案人員名單。不過，正在雲南麗江市工作的女記者胡港敏，周四（11日）發現自己被列在梧州岑溪市公安局發出的滯留緬北涉詐高危人員的名單中，在不知情下成為詐騙犯。警方表示胡女過去行蹤「涉及缅北」，但當事人否認，更被要求補齊文件自證清白。

胡女周五（12日）向內媒透露，今年9月、10月，她曾接到其戶籍所在地的民警電話通知，得悉自己疑似出境參與電訊詐騙，需提供手持當天報紙或者彩票，在黨政機關門口拍照2張，以證明自己未在境外。胡女按照要求提供照片後，因照片沒有當日時間水印，需重拍。雙方就照片事宜溝通尚未結束，她就被公布為滯留緬北涉詐高危人員。

胡女續指，她目前居住在麗江，有幸福的家庭，在當地一家傳媒公司工作，從大學起一直在當地生活且從未出境。但自9月起波塘派出所多次致電，指其行蹤「涉及緬北」且對她進行「勸返」。而她本人也親自到麗江市行政中心門口，持身份證、報紙拍照「自證清白」。

波塘鎮派出所一名工作人員周六表示，針對證明本人未出境涉詐一事，派出所曾通知過胡女士，按照公安部要求須回到戶籍所在地協助調查，但胡女一直以各種理由不回來。目前仍需要當事人回到當地補齊資料及親筆簽名，經了解情況後再向上級單位匯報。

胡女士續指，此事發生後，她懷疑自己的身份訊息被盜用，才會被系統檢測到疑似出境參與電訊詐騙，又想起自己在2013年曾丟過身份證，但是事後辦理過掛失、補辦。她又指，目前官方發布的通告，給其精神、生活、家庭以及工作造成了一定影響，她表示將在下周日（14日）回岑溪老家處理此事。