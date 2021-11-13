沙漠再現美軍標靶　華演練摧毀預警機

中國解放軍被指設立美國航空母艦標靶測試武器後，再有衞星圖片顯示在內蒙古自治區戈壁沙漠一個靶場，出現兩架負責指揮空中作戰的美國E3空中預警機全尺寸模型，同時有至少4架美國F35隱形戰機標靶，放在新疆自治區的靶場。

美國軍事網站The War Zone周四（11日）報道，根據今年8月28日拍攝的衞星圖片，那些位於戈壁沙漠靶場的美國E3空中預警機全尺寸模型，放在一個疑為跑道的目標上。它們最早今年2月在美國一個智庫的報告被首度公開，雖然不知道出現了多久，但網站相信其中一架可能已經停放數年，另一架則是最近登場。

分析指，E3空中預警機是美國戰術空中作戰的重要部分，負責為空軍其他作戰部隊提供關鍵的指揮與控制能力，因此一旦中美爆發戰爭，解放軍首要任務是在美軍空中預警機起飛前摧毀它們。值得一提的是，美軍在第一島鏈的日本沖繩縣嘉手納空軍基地派駐E3空中預警機，該基地位於中國彈道導彈攻擊範圍。

另一邊廂，衞星最近也拍到在新疆自治區庫爾勒靶場，出現美國F35隱形戰機全尺寸模型，可能用作解放軍東風16型及21C型中程彈道導彈的標靶。分析認為這是針對美國海軍陸戰隊在日本部署的F35B，以及日本航空自衞隊的F35A，中方此舉旨在阻嚇外國不要插手地區衝突，特別是近期關注台灣海峽局勢的日本。

此外，廣東海事局通報，由周六（13日）中午12時至翌日下午6時、下周二（16日）中午12時至翌日下午6時，汕尾市附近海域舉行軍事演習，禁止船舶駛入。