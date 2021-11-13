名店職員偷龍轉鳳　網購假貨換真貨賣

上海市靜安區一間意大利奢侈品牌商店早前有店員監守自盜，把從網上購買的假貨，換走店內的真貨並轉售牟利。一名涉事前店員近日因涉嫌職務侵佔罪，被警方依法刑事拘留。

今年9月13日晚，靜安區一間Gucci分店向警方報案，表示發現貨倉多個手袋經鑑定為假貨，懷疑遭人偷龍轉鳳。警方翻查店內錄影畫面，發現該店已經離職的理貨員金某，曾經多次在貨倉拆開商品，存在犯案嫌疑。調查同時發現，金某任職期間多次在網上二手交易平台購買同品牌的假手袋合共5個，款式與被掉包的真貨一致。警方之後追蹤到金某在某二手交易網站出售該品牌商品的交易紀錄，款式、顏色同樣與被掉包的商品完全脗合。

10月21日上午，上海市公安局靜安分局南京西路派出所派員到寶山區江楊北路某小區，逮捕金某歸案，並在其家中繳獲尚未出售的黑色手袋一個。金某供稱以「員工價」的名義，把新款手袋放到二手交易網站售賣；待與顧客談妥後，從網上購買同款假貨調換貨倉的真貨，以低於零售價3,000至5,000元人民幣（約3,713至6,189港元）出售。

自今年5月起，金某以同樣的手法出售5個真貨手袋，累計獲利5.7萬多元人民幣（約7萬港元）。金某承認得知公司抽查貨倉，因心虛便主動離職「避風頭」。