為籌錢救白血病妹　10歲女冒寒風擺檔

山東省淄博市沂源縣10歲女童梅梅每天放學後，在街頭冒着寒風擺賣番薯，同時蜷縮在小櫈子上做功課。母親李女士周五（12日）接受內地傳媒訪問時稱，女兒在街擺賣是為了幫助患有急性白血病的2歲妹妹籌錢醫病，妹妹接下來還要接受多次化療，後續骨髓配對成功，還需要數十萬元（人民幣‧下同）費用。

李女士表示，今年5月幼女婍婍因為高燒不退，被縣醫院建議前往大醫院治療，其後在濟南市的山東省立醫院，診斷其為罕見的急性混合表型白血病，需要住院治療，梅梅便與6歲的妹妹彤彤留在沂源縣，由祖父母照顧。李女士稱，當廚師的丈夫是家中經濟支柱，卻因為要照顧患病女兒而拋下工作；從5月到今，女兒的治療費已經花費20多萬元（約24萬港元），其中不少錢都是借回來。

梅梅現時每天放學後，與祖母一起擺街檔賣番薯，她受訪時表示不忍心妹妹不在人世，所以不管是下雨、下雪或打風都會擺檔，希望多賣一天，妹妹就能早點回家。李女士一家的情況曝光後引發網民熱議，不少人前往醫院捐款，有人前往梅梅的攤檔購買番薯，更有熱心人士聯絡李女士，願意捐出5萬公斤番薯。

沂源縣婦女聯合會工作人員周五向記者表示，他們通過魯村鎮民政局及其他部門，目前已經為婍婍及其祖父母辦理最低生活保障，同時還有大病救助等救濟政策。該工作人員強調，「只要是符合政策條件的援助，都盡力幫她（婍婍）申請了」，目前已經差不多足夠支付醫藥費。