印度擬在中印邊境西段　部署最先進導彈

中印邊境局勢持續緊張。多間印媒報道，印度政府周四（11日）向該國最高法院表示，印軍需在中印邊境擴建更寬的公路，以滿足將印軍目前最先進的布拉莫斯超音速反艦巡航導彈和其他軍事裝備，運輸到指定地點的需求。

此前，印度發布一項價值1.2億印度盧比（約1,255萬港元）的戰略項目，打算用一條全長900公里的公路，全天候貫通北阿肯德邦4個朝聖地。政府周四向最高法院請求修改該計劃，據報印度總檢察長韋努戈帕爾（K. K. Venugopal）聲稱當地的地形條件惡劣，5.5米寬的公路不足以運輸12.8米長的布拉莫斯導彈及其發射裝置。如印軍不能將該裝置和其他重型機械設備運送到中印北部邊境，一旦爆發戰爭，印度將難以應戰。

資料顯示，布拉莫斯導彈是印軍目前最先進的遠程超音速導彈，最大飛行速度約3馬赫，最大射程超過400公里，可從潛艇、水面艦艇、飛機以及陸基平台發射。印度陸軍2007年開始裝備陸基型布拉莫斯導彈，現服役有兩個型號，具一定精確打擊能力，並先後組建了3個導彈團。

另外，美國國防部早前一份報告指，中方在中印邊境爭議地區建設一個100戶的平民村莊。印度外交部周四指控，中方在過去多年持續在邊境地區進行相關工程，印方不接受其領土被非法佔領，亦不接受中方的不正當主張。