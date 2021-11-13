內地本輪疫情波及21省市區　累計1379人染疫

新一波新冠肺炎疫情在國內多地爆發，國務院聯防聯控機制周六（13日）召開新聞發布會，會上指出本輪疫情截至周五（12日）已累計1,379宗確診病例，波及21個省市區。其中遼寧省大連市疫情近日發展迅速，目前正處於膠着期。當局強調，隨着冬季來臨，要預防新冠疫情與流感等呼吸道傳染病疊加風險增加。

國家衞健委疾控局副局長吳良有表示，本輪疫情發生以來，病毒傳染性強，國內多地均出現疫情，當局已派出工作組指導有關地區有序開展核酸檢測，快速排查及強化重點人員隔離管控。陝西、內蒙古、甘肅、青海、寧夏、湖北、湖南等12地的疫情，在一個潛伏期左右後受控。

吳良有續指，目前，遼寧大連、黑龍江省黑河市、浙江省成都市、河北石家莊市等重點地區仍有工作組在當地指導疫情處置，並將密切關注及控制疫情擴散蔓延。至於疫情嚴峻的大連市，個別鄉鎮和街道出現社區傳播，病例主要集中在縣級的莊河市，沒有擴散到大連市之外的地區。

教育部防控辦主任、體育衞生與藝術教育司司長王登峰指出，針對近幾次校園出現疫情的情況來看，病例大多都是學生與其共同居住人在接觸過程中受感染，從而將病毒帶返校園。他提醒，校園要加緊疫情防控，包括嚴查及把守進入校園人士，校內嚴格落實疫情防控各項措施，防止校內爆發感染。一旦學校涉疫，就要盡快做到應隔離的盡快隔離，防止疫情向社會傳播。

吳良有最後指，近期內地多個地區出現大幅度降溫，導致核酸檢測、流調排查、社區管控等防控工作難度上升。不少專家研判，今年冬春季的疫情防控形勢較去年將更為複雜。至於高校寒假會否因疫情而提前，王登峰表示要看疫情形勢發展，並根據屬地對疫情防控措施的各方面要求，結合校園防控要求以及課程進展情況等，由各校統一自主決定。