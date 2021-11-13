首都加強檢疫　下周三起入京須持48小時檢測證明

內地新一波新冠疫情已散播至多個省市區，其中首都北京由周五（12日）至周六（13日）下午2時期間，再增1宗本土確診病例。當地政府通報，為加強全市疫情防控，由下周三（17日）起所有人員入京，須持48小時內核酸檢測無染疫證明和「北京健康寶」綠碼。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火指，新增的確診患者在海淀區馬連窪街道菊園小區居住，曾與周一（8日）及周四（11日）通報的確診病例，在同一餐廳內的不同房間內用餐。患者周四出現頭痛、發燒等症狀，翌日前往醫院就診，當日診斷為確診病例，目前已轉至定點醫院隔離治療。當局開展流行病學調查、對相關地區採取封控管控等措施。

針對近期國內多地出現多源輸入、多點並發疫情，北京亦出現京外關聯本地聚集性疫情，市府公布下周三起加強邊境防控。在歲末年初，各類在京會議、培訓等活動增多，嚴格加強進京管理聯防聯控協調機制，堅持「誰舉辦、誰負責」等防控主體責任。

此外，在14日以內有1宗以上本土感染的縣（市、區、旗）旅居史人員，嚴格限制進京。民航、鐵路、公路將加強登機登車和進京檢查站查驗。環京地區通勤人員進京須持48小時內核酸檢測證明。另外，14日內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史人員非必須不進京。