聲稱提供代上香服務　台網民賣煙悼念愛犬遭罰

台灣一名王姓網紅早前因愛犬「小翠兒」離世，便在Facebook犀上載一張手持香煙的照片，聲稱開放讓網民替愛狗上香，惟事後被桃園市衞生局依違反煙害防制法，裁罰1萬元（新台幣，下同，約2,800港元）。王男不服，先向台衞福部提起訴願被駁回，再提起行政訴訟，惟近日仍遭桃園地院駁回。

台媒報道，王男當時在社團內發文，稱「1支煙香10元（約2.8港元）限額10支，1人最多買5支」。王主張，他是擁有數萬名粉絲的網紅，其飼養了13年的「小翠兒」離世，想讓粉絲一起參與哀悼祭祀的活動，才會提供「代粉絲上香」的服務；10支香煙燃點完需時30分鐘，預估可收取100元（約28港元）的服務費，僅略高於基本時薪。

王男又指，他並不是向大眾公開販售香煙，而是有討厭他的網民惡意檢舉抹黑，強調自己並未違反煙害防制法，希望法院能撤銷原處分與訴願決定。惟市衞生局指，王在網絡上販售煙品，並無法辨識消費者年齡，另依據民俗習慣，通常代上香服務是使用可燃燒線香，但王竟利用網絡賣煙取代線香，確已違法，認為裁罰無違誤。

法院勘驗證據後認定，王的發文雖是指代上香，但貼文中所寫的香煙品牌、售價、數量單位均標示明確，等於粉絲購買服務的同時也買了香煙，最終認定衞生局的裁罰合理，駁回王男上訴。全案仍可再上訴。