好未來終止校外培訓服務　全面轉型素質教育

內地近日加強查處校外教育培訓機構，嚴格落實「雙減」教育措施。繼教育培訓巨頭「新東方」後，「好未來」旗下的「學而思」亦在上周六（13日）凌晨宣布，該公司在中國內地義務教育階段的學科類校外培訓服務，將於今年12月31日截止，該公司將全面轉型為「素質教育」。

學而思的公告指，根據國家「雙減」要求將停止上述校外培訓服務，在此之前，公司將保質保量完成用戶已報名的課程服務。而在未來，公司將全面轉型，有關的「素質教育」會為孩子提供「科學益智、人文美育、少兒戲劇、編程、科學實驗」等課程。

惟內媒發現，在學而思公告前夕，「好未來」亦在官方微博發文公開上述改動，公司將發揮長期以來積累的教研及科研優勢，拓展科技服務和素質教育等業務，繼續致力幫助孩子們找到興趣與特長。今後，公司將繼續貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，堅守教育初心。

好未來官方網站顯示，好未來的前身學而思成立於2003年，2010年在美國紐交所正式掛牌交易。其旗下學而思培優是知名的內地中小學學科教育品牌，成立於2003年，覆蓋全國多個城市，入駐上海已13年。