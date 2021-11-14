東部戰區政委：堅決遏制台獨行徑　應對海上挑釁

中共十九屆六中全會上周四（11日）閉幕，全會審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。大陸解放軍東部戰區政委何平近日接受官媒採訪時提到，《決議》相關內容強調要堅決遏制「台獨」行徑，有效應對來自「海上方向」的任何挑釁。

何平表示，《決議》明確指出，要強化軍隊塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的戰略功能。軍方強力推進落實中共確定的國防和軍隊現代化新三步走戰略部署，加快提升打贏現代戰爭能力，堅決維護國家的主權、安全和發展利益，遏制「台獨」行徑。

內地軍事觀察員、國防大學教授顏曉峰認為，上述言論反映大陸在國家安全局勢要以國家利益為最高準則，採取多種舉措，運用及統籌軍事力量，推動安全態勢朝有利方向發展。一旦出現威脅國家安全危機的情況時，能即時有效應對，降低或化解危機；並通過使用武裝力量顯示國家意志，在戰爭處於待發、邊緣狀態時，不使戰爭爆發。

此外，多名美國國會參眾議員上周四搭乘美軍機訪台，東部戰區同晚組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，檢驗及提升多軍兵種聯合作戰能力。戰區新聞發言人施毅陸軍大校指出，戰區部隊組織的此次軍事行動，是針對有關國家在台灣問題上嚴重錯誤言行和「台獨」分裂勢力活動所採取的，是維護國家主權的必要舉措。