台首支F16V部隊　周四舉辦成軍典禮

台媒周日（14日）報道，空軍首支F16V作戰部隊將於周四（18日）在嘉義空軍基地舉辦成軍典禮。有軍事專家分析，F16V經改良後具備聯網作戰能力，在未開啟雷達下可對敵方發起攻擊，增加奇襲及隱匿戰力，有助維持台海戰力平衡。

報道指，台灣軍方以「鳳展專案」為代號，耗資1,100億元新台幣（312.1億港元）由美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司與台灣的漢翔航空工業公司，將現有141架F16A/B戰機升級為F16V，由於構改性能提升數量已達成軍標準，當局將於周四舉行成軍儀式。

台灣的國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲表示，F16V被視為具備美軍F35、F22隱形戰機同系的多用途戰機，在未來戰場是確保空戰優勢的主角之一。戰機所配備的AESA雷達具預警功能，在搭載反艦導彈下可精準打擊敵方港口船艦等軍事關鍵設施。

蘇紫雲續指，F16V在攻防兼備的戰術優勢下具高度戰略價值，符合台灣拒敵彼岸、擊敵半渡的防衞作戰構想，從而達成重層嚇阻的目標，首支F16V作戰部隊成軍，對台灣防衞具實質助益，有助維持台海戰力的平衡。