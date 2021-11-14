內地開展打擊文物犯罪行動　累計追繳近6萬件文物

中國國家文物局周日（14日）在北京舉辦2021年「打擊非法販運文化財產國際日」活動，其中公安部公布自去年8月31日開展新一輪全國打擊文物犯罪專項行動以來，累計追繳各類文物近6萬件，其中有2.7萬件文物通過偵破倒賣、走私等非法販運文物犯罪案件追繳獲得。

公安部刑事偵查局二級巡視員鄭翔表示，當局先後組織指揮遼寧、江蘇、廣東等地部門，實施提級偵辦、專案偵辦，偵破瀋陽「9.30」系列倒賣文物案，無錫「403」特大盜掘、倒賣文物案，深圳「1.23」走私文物案等，超過10宗非法販運文物的部督大案。經循線深挖，成功再偵破逾80宗各類文物犯罪案件，拘捕330多名犯人。

鄭翔表示，相關部門積極利用訊息化支撐打擊非法販運文物犯罪工作，成立全國文物犯罪信息中心，並建成「中國被盜（丟失）文物信息發布平台」，根據平台獲得舉報，先後成功追繳安徽省博物館1988年被盜的一級文物商代獸面紋青銅鬲；去年，又為四川偵破17年前的省圖書館文物被盜案，有力打擊了非法販運文物犯罪分子的囂張氣燄。