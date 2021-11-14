大連10天現289人染疫　大學城逾60學生確診

遼寧大連市爆發新一波新冠疫情，市衞健委副主任趙連周日（14日）在疫情防控工作新聞發布會上通報稱，自當地本月4日出現此輪疫情第一宗本土確診病例以來，全市已累計報告289宗本土感染病例，其中確診病例235宗，本土無症狀感染者54人。

趙連指出，本次疫情病毒載量高，傳播速度快，且病情隱匿不易發現，早期出現較多的無症狀感染者，呈現單位、家庭和學校聚集等特點，病例主要集中在科強食品公司、海闊食品公司和莊河大學城。值得注意的是，本輪疫情已波及高校校園，截至周日已有64名大學城學生確診。

莊河市代市長孫功利表示，確診學生病例主要分布在大學城西校區，自本月7日出現病例後，當地已對大學城東西兩個校區同步實施全面封控。莊河大學城西校區現有學生共計7,884人，分布在31座、2,503間宿舍內進行封閉管理，另當地已組建應急工作專班進入兩個校區，緊急實施疫情應急處置，防止疫情外溢。

此外，大連日前網傳「大連快封城了」的消息，引起市民恐慌並開始囤積食品和生活用品。大連市疫情防控總指揮部辦公室周日澄清，此消息純屬謠言。另強調疫情在該市上升勢頭逐步減緩，疫情總體可控；市場蔬菜、肉等生活必需品供應充足，價格平穩。