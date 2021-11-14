印尼台灣聯手破詐騙案　拘捕46名大陸籍犯人

印尼警方上周六（13日）宣布，當局近期與台灣警方合作破獲一宗跨國電信詐騙案，逮捕48名疑犯，當中46人為中國大陸籍人士。目前已知受害人中有4名為台灣人，集團自3個月前從台灣詐騙逾600萬元（新台幣，下同，約168萬港元），但並未提及是否曾與大陸警方合作和引渡問題。

印尼雅加達大都會警察局、印尼刑事警察局警官等上周六召開記者會，涉案疑犯中有46人為中國大陸籍，2人越南籍。涉案集團先以交友軟件連絡在台灣、大陸的人士，再透過即時通訊程式如WeChat、Line等與他們聊天，有受害者遭「仙人跳」（桃色敲詐）後被疑犯拍下短片勒索。

警方在破獲的機房內發現台灣某銀行帳戶，初步清查發現有4名台灣人受騙，犯罪手法另有貸款詐欺、虛擬貨幣詐欺等，研判詐欺集團旗下尚有多處機房，且手法多元，目前依對帳單估計，該集團詐騙金額單月達200萬元（約56萬港元）。此外，犯罪集團今年8月至10月期間以台灣民眾為詐騙對象，上月至本月的目標則是大陸民眾。對於集團為何以印尼為據點，印尼警方表示仍要再作進一步調查。