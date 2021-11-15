金毛尋回犬與飼主走失　慘遭鄰居肢解剝皮

山西太原市有市民上周五（12日）在其居住的屋苑附近，發現兩個裝有狗狗屍塊的麻袋，駭人消息驚動社區。被肢解剝皮的狗名叫「多多」，飼主吳先生日前遛狗時不慎與其走失後，被鄰居帶走虐待及殺害，自此人狗陰陽相隔。

據知情者李女士向內媒透露，事發於萬柏林區西山錦繡龍灣小區，有居民上周六在樓宇樓道的公共區域位置，發現裝有金毛尋回犬多多的屍塊的麻袋，其中一袋裝着被肢解的狗身，包括腸、心臟、肺等，另一袋則裝着狗皮，兩個麻袋均滲滿血漬。有同一座樓的鄰居曾舉報，見到有人在樓道殺狗。

另有幫忙尋狗的業主得知事件後，與虐狗者理論時反被對方駁斥，「我為民除害把牠（多多）吃了」，他又指多多曾咬人，形容牠是惡犬。消息傳出後，整個小區的住戶都陷入恐慌，在得知虐狗者身份後，當晚更到當事人樓下聚集責罵、批評。

飼主吳先生周日表示，多多今年2歲，本月5日在後山遛狗時走丟，至上周五被發現屍體在同小區某住戶家門口，皮毛被剝、身體被肢解，殺狗的地下室有血漬和拖拽痕迹，據悉涉事住戶已不是第一次殺狗，該戶居民其中2人已被民警帶走調查。

至周日（14日），山西省太原市公安局萬柏林分局通報指，當局在上周五下午1時49分許接群眾報警稱，上述小區發現一編織袋內有血肉模糊的東西。經工作現已查明，編織袋內為一隻金毛犬的屍體。目前，47歲涉案人朱某已被傳喚至公安機關，調查工作正在進行。