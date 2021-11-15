業主收樓給負評　遭電話來電轟炸騷擾

內媒周日（14日）報道，湖南長沙世茂璀璨天城屋苑多名業主，疑因對屋苑給予負面評價，連日遭電話來電轟炸騷擾，每人平均每天接獲50個來電，相關號碼來自北京、上海、重慶以及香港。多名業主日前報警，屋苑方則強調與騷擾電話無關。

報道引述一名方姓男業主表示，他與其他業主今年9月底收樓。到上月，他陸續接到多次來電，對方自稱是發展商委託的調查機構，要求方男就屋苑服務、配套等作評價。由於方男認為屋苑情況未如人意，遂給予低分評價。

方男解釋，發展商前期曾承諾屋苑周圍不會興建高樓大廈。但到近期，屋苑附近卻將興建30多層的大廈，嚴重影響住戶採光。此外有其他業主反映，屋苑大堂未如設計般奢華，以及屋苑綠化帶過於疏落等問題，亦令他們給予低分評價。

然而一個月後，多名業主均接到來電，被對方要求撤回低分評價、重新評分。由於方男未有照辦，他續收到來電，僅響幾聲便收線，部分更是在凌晨2時來電。方男表示，電話影響其工作和睡覺，根本無法正常生活。

多名業主最終決定報警，警方上周三（10日）約談發展商負責人。方男上周五（12日）表示，近兩天暫時沒有接到騷擾電話。他推測電話來自發展商工作人員，並懷疑個人資料在買樓時被洩露。