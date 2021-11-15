內地手機流量套餐存亂象　官媒批電訊企業誤導消費者

內地工信部日前公布的《2021年前三季度通訊業經濟運行情況》顯示，截至今年9月，3家基礎電訊企業的移動電話用戶總數已達16.4億戶，比上年末淨增4,185萬戶。惟官媒周一（15日）批評在享受便利的同時，消費者也遇到買通訊套餐被誤導、換套餐費波折等問題。

報道指，近年移動通訊業快速發展，網絡流量成為用戶選擇套餐的重要指標。有營運商推出「免流卡」等服務，宣稱用戶每月只需支付十幾元（人民幣，下同），就可「免流量」使用多款手機App。然而，這類產品在宣傳用語和收費細則上存在「話術陷阱」，所謂「免流量」並非不消耗流量，也不是免收流量費用，而是指所涉及的100餘款手機App可以使用一定數量的「專屬流量」，一旦流量消耗超出限值，就會按照套餐外流量收費。

亦有用戶反映，不時接到各種推銷電話，以「回報老客戶」、「優惠活動」等名義推薦客戶升級套餐，但對新增費用等細則，卻一語帶過甚至沒有提及。其他推銷電話包括推薦用戶免費體驗某項新業務，推銷員卻並不說明體驗過後會自動續訂，待用戶發現話費比往常高出一截時，才明白原來「體驗」已轉為「訂購」。

另有用戶投訴套餐更換升級容易，但降級難。來自上海的用戶不滿指，「升級套餐時，只需要打一個電話就可以辦。但是要降檔時卻說為了保護我的權益，需要本人到門市廳辦理。」