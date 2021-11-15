台富二代毆男大生牽出案中案　警破博弈討債集團拘4人

台灣台中18歲宋姓男大生日前駕車與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭車主張男及其2名友人毆致重傷，3人涉殺人未遂等罪遭羈押。台中市警局追查張男背後牽涉的線上博弈網站及暴力討債，檢警周一（15日）宣布偵破該犯罪集團，逮捕許姓主嫌及重要幹部等4人。

報道指，把宋男打到腦部重傷的張男，綽號「破許哥」（保時捷哥），經營百家樂、球版等地下賭盤還兼放高利貸，車內常擺百萬新台幣現金炫富，平常連員工都動輒打罵。此外張男還會強迫放款，把錢借給賭客賺高利貸，若賭客欠錢不還，就找渾身刺青的兄弟將人打得鼻青臉腫。

警方在記者會上表示，經報請台中地檢署檢察官，嚴辦追查張男等經濟來源，查獲幕後博弈集團許姓主嫌及重要幹部等4人到案，共查扣名下4輛名車及現金等，全案依組織犯罪防制條例、洗錢防制法及賭博等罪嫌移送偵辦。

對此，宋男的母親同日回應，對於警方效率與速度感到非常滿意，希望社會上其他案子也能這樣處理。談到兒子狀況，宋媽媽表示他是一個很善良的兒子，不曾恨過任何人，目前還在恐懼之中，未有提起遭毆一事，她則仍然很擔心兒子的腦部會有後遺症。