患者住院仍憂心「主子」　疾控人員變身「貓奴」照料

江西上饒市信州區日前傳出有防疫人員把隔離者的愛犬活活打死，惹來輿論炮轟之際，四川成都市一隻確診患者家中的寵物貓，卻得到疾控人員悉心照料。事件經媒體報道後，不少網民直斥兩件事形成「強烈對比」，有網民更表示︰「這才發現原來中國還是有好的防疫人員。」

內地傳媒周日（14日）引述疾控人員指，寵物貓的男主人近日確診新冠肺炎，已被送往醫院治療，女主人雖未感染，但仍需隔離，令貓咪無人照顧，男主人遂請求疫控人員幫忙照料貓咪。由於疾控人員也要為貓咪進行檢測，在了解情況後便答應男主人。他們先與社區聯繫，其後專程到寵物店查詢照顧貓咪的方法，又購買貓糧和罐頭，其後上門為貓咪採樣檢測，並替牠更換貓砂及食水，然後添加新鮮貓糧，並奉上貓罐頭作為獎勵。

該疾控人員憶述，他們當時聯同專業消毒人員和民警，一行4人一同上門。入屋後，貓咪起初有些害怕，後來還是主動靠近他們。他們把貓咪關進貓籠後，才開始消毒，並在消毒後以清水擦拭乾凈，確保並無殘留消毒水，以免貓咪誤舔中毒。疾控人員又指，貓咪在過程中十分配合，他們離開時，貓咪更一直喵喵叫，「就像在感謝一樣」。經檢測，當局確認該隻貓咪並無染疫。