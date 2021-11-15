監生打死小狗爆爭議　動保團體籲建立寵物隔離制度

江西上饒市信州區日前有市民接受隔離期間，愛犬慘遭防疫人員活活打死，引起輿論爭議。國家一級專業性社會團體「中國小動物保護協會」周一（15日）發聲，呼籲當局建立全國性的寵物隔離制度，強調在生命面前，人與動物都應受到平等對待。

協會指出，隨着社會精神文明建設發展，寵物已不單單是一個小動物，而是人類的伴侶、精神的寄託，不應打着防疫的旗號而傷害「家人」；又指如果對於一個沒有任何反抗能力的小生命都能下毒手，還談何人道主義。協會重申，希望每一個生命都能被溫柔以待，「用愛守護每一個生靈」！

內地官媒同日發表評論文章，指雖然政府與居民有盡快戰勝疫情的共識，卻缺乏對「寵物怎麼辦」問題的共識，特別是「寵物本無事、先行撲殺之」的做法，顯得師出無名，疏忽居民情緒，增添社會成本。當下種種針對寵物的問題，不能簡單歸咎於個別執法者的粗鄙，而是折射出多維度、深層次的結構性矛盾。文章強調，社會對待動物的方式從某程度上體現了文明的程度，相信隨着理解的深入、治理的進步、技術的升級，人與動物會更加和諧相處，公眾和監管更將相向而行。

另有內地傳媒指出，雖然疫情防控責任重大，但防疫工作必須尊重科學和依法保障公眾的切身權益；如何處置家中寵物方面，多地已有成熟和科學人性化的操作可供借鑑，有的是居民轉至酒店集中隔離時，可攜帶寵物一同前往；有的是徵得業主同意並經檢測後，轉運至第三方專業機構進行寄養；有的更是當地工作人員根據居民的實際需求，輪流上門餵養留守寵物。因地制宜做法可以有異，然而不經主人同意，就簡單粗暴打死寵物，或「進行無害化處置」的做法，都是萬萬要不得的。