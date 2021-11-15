袁隆平追思會暨靈骨安放儀式　今在長沙市舉行

中國著名農業科學家、有「雜交水稻之父」之稱的中國工程院院士袁隆平，今年5月22日在湖南省長沙市病逝，享年91歲；袁隆平追思會暨靈骨安放儀式周一（15日）上午在長沙市唐人萬壽園陵墓舉行，家人與生前同事、學生等均有前來送別。

內地傳媒報道，袁隆平於1964年開始研究雜交水稻，是中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世上第一位成功利用水稻雜種優勢的科學家，突破了經典遺傳學觀點的束縛，成功選育世上第一個實用高產雜交水稻品種「南優2號」。從1976年起，雜交水稻的成果在全國大規模推廣應用，使水稻產量大幅度提高。為實現「讓天下人都吃飽飯」的願望，他又帶領團隊展開超級雜交稻攻關，不斷向水稻要高產，惜於今年5月病逝。

惟袁隆平生前牽掛的雜交水稻事業，至今仍繼續向前發展。今年9月28日在四川攀枝花市米易縣，第3代雜交水稻新組合「三優2號」實現了第3代雜交水稻作為中稻種植的超高產收成，平均畝產為1,085.99公斤。至上月17日在湖南衡陽市衡南縣，同屬第3代雜交水稻的「三優1號」作雙季晚稻種植，平均畝產達936.1公斤，加上7月的同地測產的早稻平均畝產667.8公斤，令雙季稻周年畝產達1,603.9公斤。

此外，於上月26日，在海南三亞市崖州區（壩頭）南繁公共試驗基地，雙季稻測產結果為1586.86公斤，實現了雙季稻畝產1,500公斤的攻關目標，創造當地雙季稻畝產最高紀錄。