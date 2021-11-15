台被毆男生轉至普通病房　母︰兒子左眼左耳出現異常

台灣台中市一名18歲宋姓男大生日前駕車與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞，遭車主張男及其2名友人毆致重傷，3人涉殺人未遂等罪遭羈押。宋的母親周一證實，兒子當晚將從加護病房轉至普通病房，惟仍有不少症狀，包括轉動右眼時左眼跟不上、左耳聽力異常等，且情緒仍處於恐懼當中，擔心轉至普通病房後人身安全受威脅。

台媒報道，宋男在醫院接受手術後，日前已清醒並拔管，現時已可自行進食。宋母表示，兒子上周六（13日）吃了布丁，周日（14日）又吃了小饅頭，康復進度良好；惟兒子十分擔心轉到普通病房後，人身安全受到威脅，但她認為醫院有保證管制也很嚴格，安全應不用擔心。

宋母又透露，兒子清醒後，情緒偶有躁動，擔心事件對兒子造成心理陰影，以後不敢走出社會，台中榮總院長陳適安則保證會有醫療團隊進行跨科整合，也會包括精神科介入。另宋母擔心兒子日前會留下後遺症，將與醫療團隊討論治療方法。

另警方透露，周日提訊其中一名19歲陳姓疑犯時，陳男聲稱自己為了阻止同夥毆打宋男，才出手把宋男架住，令警員當面怒斥其「瞎扯」。由於閉路電視畫面與陳男的說法有極大出入，警方對其說法存疑，把陳男還押後，將繼續釐清案情。