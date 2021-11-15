接連南海演習制華　日準航母美艦訪菲

美國與日本持續關注南海局勢，美國一艘神盾驅逐艦上周在區內，與日本一艘直升機驅逐艦及一艘驅逐艦舉行聯合演習，之後雙雙前往菲律賓蘇碧灣訪問。分析指，美日近年拉攏菲律賓加強合作，目的是制衡中國在南海的軍事活動。

日本海上自衞隊周一（15日）公布，驅逐艦村雨號與即將改裝為航空母艦的直升機驅逐艦加賀號，上周一（8日）至上周五（12日）在南海與美國海軍神盾驅逐艦米利厄斯號演習；米利厄斯號在演習加入村雨號與加賀號組成的「印太部署2021」特遣部隊，提升日本海上自衞隊與美國海軍的戰術技能及互操作性。

村雨號、加賀號、米利厄斯號之後到訪蘇碧灣；村雨號及加賀號周日（14日）結束訪問後，在南海與菲律賓海軍護衞艦何塞‧黎剎號展開親善演習。日本海上自衞隊指演習加強自身的戰術技能，促進與菲律賓海軍的互相理解及友誼。

上月29日至本月4日，加賀號與村雨號在南海與美國海軍卡爾文森號航空母艦打擊群演習，參加的美方艦艇分別是航空母艦卡爾文森號、神盾巡洋艦尚普蘭湖號及夏洛號、米利厄斯號。本月5日至7日，加賀號與村雨號到訪越南金蘭灣。