中國軍艦駛近日本　穿越對馬宮古海峽

中國海軍持續在西太平洋活動，引起鄰國日本的高度關注。日本防衞省通報，上周發現兩批中方軍艦，分別穿越對馬海峽及宮古海峽，駛入日本海及東海。

日本防衞省統合幕僚監部周一（15日）發表聲明，海上自衞隊上周六（13日）在對馬島西南約250公里的海域，發現中國海軍052D型驅逐艦唐山號及054A型護衞艦邯鄲號向東航行，之後通過對馬海峽由東海駛入日本海；海上自衞隊兵分海空兩路，對這批中國軍艦收集情報及警戒監視；中國國防部暫未回應事件。

此外，日本海上自衞隊上周五（12日）在宮古島東北偏東約105公里的海域，發現中國海軍052D型驅逐艦南京號、054A型護衞艦揚州號、903A型補給艦高郵湖號向西北航行，之後通過宮古海峽由西太平洋駛入東海。日方今年5月16日在沖繩縣久米島西北海域發現這批中國軍艦，並經宮古海峽由東海駛入西太平洋。

根據中國國防部的資料，由南京號、揚州號、高郵湖號組成的中國海軍第38批護航編隊，今年5月15日從浙江省舟山市啟航前往東非亞丁灣及索馬里海域，接替第37批護航編隊執行護航任務，所以今次它們是結束護航任務，返回中國。