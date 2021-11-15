老翁情迷「女兵」不信受騙　7民警輪番上場勸說

上海市公安局閔行分局杜行派出所近日接獲市民陳女士異地求助，指其66歲父親陳先生懷疑遇上電訊詐騙，希望警員制止陳先生匯款。警員及後趕到現場，把陳先生帶回派出所了解；惟陳先生堅信自己沒有受騙，最終在7名民警輪番上場，花了超過3小時勸說後，才成功避免陳先生受騙。

內地傳媒周一（15日）報道，警方上月31日上午9時許接獲陳女士異地求助後，立即派員趕往現場。警員詢問陳先生後得知，他早前在網上認識了一名「英國女兵」，對方聲稱委託了一名張姓朋友，郵寄了3件衣物及一塊勞力士手錶送給他。陳先生及後與張某聯繫，張卻聲稱包裹已寄抵北京市，卻需要8,500元人民幣（約1.05萬港元）「報關費」，陳先生因存款不足，向女兒求助時，被女兒發現異常。

陳先生聲稱，自己曾與該名「英國女兵」見面，並不相信自己上當受騙，警員只好把他帶回派出所耐心勸說。警員詳細講解類似案件後，又致電速遞公司查詢，證明「報關費」不需要轉帳給私人帳戶，惟陳先生仍固執地堅持「英國女兵」是真實存在，還表明「謝謝你們的好意，但我錢還是要轉的」。

惟警員未有放棄，反詐專管員、值班長、副所長及所長輪番「上陣」耐心勸導，還把陳先生帶到附近銀行諮詢。最終，警員放出「大招」，請陳先生告知張某自己已身處派出所，張某隨即再無音信，陳先生才驚悉自己受騙。事後，警員對陳先生進行回訪，得知該「英國女兵」再無回覆，陳先生也已刪除其聯繫方式。