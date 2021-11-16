華農民赴印尼打工遭壓榨　偷渡馬來西亞被捕

中國河南省5名農民工早前通過江蘇省「某龍」鎳業公司前往印尼打工，但抵達印尼後發現公司承諾未兌現，沒能拿到足夠工資，他們欲回家，護照還被資方沒收，更被要求繳交7.5萬元人民幣（約9.3萬港元）「回國費」，在中國駐印尼大使館干預下，才得以取回費用。惟因始終拿不回護照，他們鋌而走險偷渡至馬來西亞，結果在當地被捕。最終在中國駐馬來西亞大使館幫助下，事主將直接進入遣返程序。

31歲農民工魏鵬杰的妻子張婭杰憶述，丈夫今年3月在工友介紹下，決定前往印尼打工。對方聲稱在印尼肯達里每天工作9小時，每月「保底」有27天工，每天工資500元（約618港元），另每月發放1萬元生活費（約1.2萬港元）。對方更指，即使休息日也每天補助200元（約247港元），回國隔離的每天也獲補助，且做滿半年後現場結清工資即可回國。丈夫於是未與資方簽訂任何合約，便乘坐飛機前往印尼。

然而，魏鵬杰等人抵達印尼的工廠後，才發現每天工作9個半小時，且沒有任何休息時間，抽煙也被作為扣工資的依據。他們及後向包工頭要求按照原先承諾簽訂合約，但對方直至6月初才拿出「工程勞務合同書」，上面顯示每月生活費只有1,000元（約1,236港元），且必須等到項目結束才能回國，不能提前離開。魏等人於是萌生回頭念頭。

由於魏鵬杰等人的護照在抵達印尼後遭統一收走，工廠門口更有持槍保安把守，他們討回護照不果，便讓家屬向大使館求助。中國駐印尼大使館向廠方施壓後，工廠老闆要求他們繳交「回國費」。「某龍」的另一外判公司老闆向他們聲稱，只要每人交5萬元（約6萬港元）便可回國，他們於是請求家屬借貸湊齊並繳交費用，豈料等候7、8天後，對方又索取每人2萬元（約2.4萬港元）。魏等人迫於無奈，只好向當地華人自媒體求助。

事件引起輿論哄動，中國駐印尼大使館隨即介入，在扣除生活費後，魏等5人合共取回23.5萬元（約29萬港元），但護照一事未有下文。後來，他們得悉有人蛇組織可以協助他們偷渡回中國，於是不顧家人反對，決定每人花費1萬元先偷渡至馬來西亞，再伺機返回中國。惟今年9月19日深夜剛乘船抵達馬來西亞，隨即被當地警方拘捕。在中國駐馬來西亞大使館斡旋後，當局同意直接把他們遣返；大使館指核實事主身份後，將協助他們回國。

內地傳媒記者近日就事件向項目甲方「某龍」鎳業公司查詢，對方指該些工人屬外判公司，與該公司無關。外判公司「榮誠環保工程有限公司」一名陸姓負責人反指事主說謊，卻未有解釋或提出任何證據。

記者隨後採訪了介紹事主前往印尼的工友，對方稱自己也是受害者，同行還有22名農民工留在印尼，大部分人未能得到資方當初承諾的工資，且工期變成沒有期限，眾人都想回國。該工友續指，「某龍」鎳業公司在當地有大約2、30個外包公司，粗略估計中國工人有3、4千人，由於工人都是辦理商務簽證，沒有合法工作身份，無法獲得印尼法律保護，更可能被捕。工友又指，工地生活和醫療條件很差，今年7月一名56歲張姓江蘇工人在工廠病逝。