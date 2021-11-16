搶11嬰倒賣後潛逃17年　惡漢落網時已成富商

河南省安陽林州市公安局周一（15日）通報，在警方展開歷時數個月的調查，兩日一夜輾轉千里跨省追捕下，一名涉嫌搶走11名嬰兒、潛逃17年的張姓男子，於上周二（9日）晚上11時許在江蘇徐州市某賓館內被捕。目前，案件仍在調查當中。

案件發生於2002年至2004年間，湖北籍民工胡某、郭某、張X業、丁某、陳某、張某、宋某等人在林州市、安陽縣等地打工期間，通過事先踩點、夜間破門闖入、持棍棒毆打等暴力方式，11次入屋搶劫並搶走11名嬰兒轉手倒賣。案件當年引起輿論哄動，在公安部掛牌督辦下，胡X等人均被警方拘捕，經法院審理後，均判處死刑並已執行。惟張某一直潛逃。

多年來，警方多次趕赴張的故鄉湖北十堰市竹溪縣展開調查，更派出警員喬裝打扮走訪，成功於今年7月29日得悉張某已改名換姓，以賈某的身份在上海市生活。警方深入調查後，更發現賈某名下有7間公司、資產龐大，惟極有可能就是張某。警員其後到賈某所在地秘密調查，終確認賈某盲是張某。

至上周一（8日），警員趕到上海市展開拘捕行動。惟翌日上午，警員發現張某已前赴徐州市洽談生意，於是立即趕往徐州，最終在當晚將其緝捕歸案。張某被捕後，仍堅稱自己是賈某，拒不交代真實姓名，惟在警員一步步展示證據後，張某終在上周三（10日）晚上承認自己就是逃犯張某。