女子頭頸被馬蜂蜇傷47處　兩次換血終保命

內媒周一（15日）報道，四川成都張女士（化名）日前被馬蜂嚴重蜇傷，命懸一線。經過醫護團隊協助換血，張女士最終轉危為安。

報道指，張女士當時慌張地跑進成都醫學院第一附屬醫院急診室，大喊：「大夫，我被馬蜂蜇了！」醫生仔細查看她的傷口，頭頸部分布着密密麻麻的紅點，有些地方甚至滲出鮮血，一共有47處蜇傷。張女士其後被告知需要入院救治，醫生發現她已經出現急性腎功能、肝功能、凝血功能衰竭，且有急性橫紋肌溶解及急性溶血等癥狀，生命危在旦夕。

該醫院重症醫學科主任郭川表示，根據患者病情，當即決定為她進行血漿置換。郭川醫生介紹，血漿置換技術就是將患者血液中血漿成分在體外分離出來，再將新鮮血漿輸入人體內，這樣能有效清除患者體內的毒血。據了解，院方共為張女士進行了3次血漿置換，置換血漿6,000毫升；血液灌流6次，使用紅細胞懸液1,200毫升，相當於張女士全身的血液被換了兩次。

康復後的張女士激動地說：「感覺自己像到鬼門關走了一圈，真的要感謝這群醫護人員，把我拉了回來。」郭川醫生提醒，胡蜂（俗稱馬蜂）遍布全世界，長約16毫米，觸角、翅和跗節橘黃色，身體烏黑發亮，有黃條紋和成對的斑點，具有群體攻擊性，十分危險。