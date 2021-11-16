中美日破冰船啟航　遠赴南極考察科研

繼中國及日本的破冰船前往南極考察後，美國破冰船極星號上周六（13日）亦駛往南極。全球暖化導致極地冰層融化，區內豐富的自然資源引起各國關注，惟美國只有極星號這一艘重型破冰船，使其在這場極地爭奪戰處於不利位置。

美國海岸防衞隊上周六表示，極星號當天駛離華盛頓州西雅圖，前往南極支援代號「深凍」的行動，破切冰層為其他補給艦「開路」抵達麥克默多南極站。極星號有45年歷史，2010年起成為美國唯一的重型破冰船。船上採用的冷戰時代系統愈來愈難維護，特別是在極地破冰的極端環境，不時在航行途中出現故障。

為了加強涉足極地，美國海岸防衞隊正在重建破冰船隊，預計首艘新一代極地安全巡邏艦2024年交付。海岸防衞隊表示，美國必須維持在南極的領導角色。

另一邊廂，中國極地科學考察船雪龍號本月5日從上海市啟航，執行中國第38次南極科學考察任務。船上搭載考察隊首批154名隊員，將就應對全球氣候變化展開大氣成分、水文氣像、生態環境等科學調查工作，執行南冰洋微塑料、海洋垃圾等新型污染物監測任務，並對南極中山站及長城站補給物資及輪換人員。

日本破冰船白瀨號上周三（10日）駛離海上自衞隊位於神奈川縣橫須賀市的基地，展開第63次南極觀測任務。該船搭載觀測隊74名隊員，將為日本在南極的昭和基地運送大約1,000噸物資，同時支援該基地的建設，預計任務歷時141天。