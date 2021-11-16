中美視像會晤　習近平促相互尊重　拜登冀坦誠對話

中國國家主席習近平與美國總統拜登於北京時間周二（16日）早上8時46分舉行視像會面，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。習近平希望中美相互尊重、合作共贏，願與拜登形成共識；拜登則指雙方應確保不出現公開衝突。

今次是拜登上台後，中美領導人首次透過視像舉行雙邊會晤。拜登表示，作為中美領袖有責任確保雙方保持聯繫，不會演變成公開衝突，又指美國會永遠堅持其價值觀，各國必須遵守規則。他又指，會與習近平討論美方關注的領域，包括人權問題以至印太地區局勢，期望雙方坦誠對話，亦希望下次與對方面對面會談。

習近平指出，當前中美發展都處於關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。他指，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業；強調這是中美和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣候變化、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。他認為，中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏，願與拜登形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展，又指這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

從白宮官員發放的照片可見，除了拜登外，美國國務卿布林肯、財政部長耶倫等重要官員亦有與會。外媒較早前引述美方消息指，今次會晤預期歷時數小時，討論範圍廣泛。美國官員稱，拜登會直接且坦率地向習近平表明對中方種種行為的擔憂，包括大陸對台灣的挑釁行為、對美國盟友的經濟脅迫、對國際秩序的威脅、不公平經濟行為、人權、南海以至科技與戰略風險領域等。

中國外交部發言人趙立堅周一（15日）曾表示，中美領導人將就雙方共同關心的重要問題坦誠深入充分交換意見，希望美方與中方相向而行，加強對話合作，有效管控分歧，妥善處理敏感問題，推動兩國關係重回健康穩定發展的正確軌道。