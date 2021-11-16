內地昨增22宗確診　成都隔離酒店工作人員染疫

內地周二（16日）通報前一日新增22宗新冠肺炎確診病例，本地和境外輸入個案各佔11宗。四川省成都市日前通報一宗確診病例，患者於密切接觸者隔離場所工作，翌日上百名工作人員需接受隔離。

前一日新增本地確診病例分布為遼寧7宗，黑龍江2宗，北京、雲南各1宗；新增境外輸入病例則為雲南5宗，上海、廣東各2宗，浙江和四川各1宗。同日新增13宗無症狀感染病例，當中11宗為境外輸入，2宗本地個案均由雲南通報。至今內地累計98,337人確診，現有病例1,295宗，至今累計4,636人病亡。

成都市衞健委周日（14日）通報確診的隔離場所工作人員，初步調查判斷其與該隔離場所驗出的本地確診病例有關聯。在同一隔離場所的其他工作人員對內媒表示，他們於本月6日開始陸續到成華區的幾家酒店工作，酒店住着一些集中隔離者。他們的主要職責是維護隔離場所的秩序，處理突發狀況，每天分三班，24小時輪流工作，平時未外出。

上周六（13日）晚上，工作人員突然接到通知稱需要接受隔離，之後才知道其中一名工作人員確診。因為大家之前從沒見面，且工作時都穿着防護服，所以現在還不知道是誰確診。目前上百名工作人員已進行了2輪核酸檢測。