國家反壟斷局料升格　首任女局長亮相

內地人社部周一（15日）公布國務院任免國家工作人員訊息，國家市場監督管理總局副局長甘霖，被任命為首任國家反壟斷局局長（副部級），這是國家反壟斷局的表述首次出現在官方文件中。據內媒報道，國家反壟斷局顯然不是市場監管總局反壟斷局的簡稱。

資料顯示，58歲的甘霖曾任國家工商行政管理總局副局長，2018年機構改革後，她出任國家市場監督管理總局副局長。此前，她分管執法稽查局、反壟斷局、價格監督檢查和反不正當競爭局。隨着新任命公布，市監局官網已更新顯示甘霖分管執法稽查局、競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司、價格監督檢查和反不正當競爭局。其中，競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司均為新設司局，且不在國家市監局官網公布的總局機關或直屬單位序列。

今年3月召開的中央財經委員會第九次會議指出，要健全完善規則制度，加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞，加強數據產權制度建設，強化平台企業數據安全責任。要提升監管能力和水平，優化監管框架，實現事前事中事後全鏈條監管，充實反壟斷監管力量，增強監管權威性，金融活動要全部納入金融監管。近期市監局在答覆全國人大建議時亦提到，下一步將積極配合中央改革辦、中央編辦充實加強反壟斷監管執法力量，增強監管權威性。

上月14日，2022年國家公務員考試報名正式啟動。其中，市監局擬招錄33名公務員，其中反壟斷司局18人，佔逾過半數。有專家解讀，市監局反壟斷局編制不足50人；現在一次過招收如此多人，意味着反壟斷機構或迎來改革和擴編。