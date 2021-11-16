中美關係緊張持續　多次高層對話

中美關係近年風雲莫測，拜登政府多方面收緊對華政策，導致與中國的關係不斷惡化。兩國今年3月在美舉辦的首場高層戰略對話充滿火藥味，但其後仍繼續致力對話。至周二（16日）中國國家主席習近平與美國總統拜登首次透過視像舉行雙邊會晤，備受矚目。以下為拜登今年上台後中美重要對話一覽。

● 拜登上台後中美重要對話時序表

2月10日：拜登與習近平首次通電話。

3月18日：中美在阿拉斯加舉行高層戰略對話，中國外長王毅、美卿布林肯等出席。

5月27日：美國貿易代表戴琪與中國國務院副總理劉鶴視像通話，是拜登上台後中美高級貿易官員首次對話。

6月2日：劉鶴與美國財長耶倫舉行視像通話。

7月26日：美國副國務卿舍曼在天津，分別與王毅、中國副外長謝鋒會談。

8月：美國副助理防長蔡斯與中國中央軍委國際軍事合作辦公室副主任黃雪平，透過美中防務熱線視像會晤，是拜登上台以來首次。

9月10日：習近平應約與拜登通電話，雙方同意推動中美重回正軌。

10月8日：戴琪與劉鶴舉行視像會議，檢視中美首階段貿易協議。

11月16日：拜登上台以來，首次與習近平舉行視像雙邊會晤。