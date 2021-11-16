美國參院將抗華全面法案　納入年度國防授權法

中美領導人舉行視像會晤前夕，美國參議院民主黨領袖舒默周一（15日）宣布將把該院今年6月通過、針對中國的全面法案《美國創新及競爭法案》（USICA），納入參議院本周將審議的2022年度《國防授權法案》（NDAA），力爭年底前通過眾議院表決，完成該抗華法案立法。

目前，眾議院已通過自己版本的NDAA，一旦參院通過納入USICA的版本後，參眾兩院將開始協調雙方版本的差異處，達成共識及表決通過後，才會交由總統拜登簽署成法。英媒指，NDAA是少數每年都要立法通過的法案之一，因此常充當其他政策的便車，此舉雖不能保證USICA可完好無缺過關，但至少提升當中部分重要條款的立法機率。

參議院投票通過USICA至今已5個月，眾議院卻遲遲未發起投票表決或提出新版本，原因是眾議員希望自行草擬該院版本的法案，惟現時立法議程時間表緊絀，有國會幕僚憂慮該法案可能延至明年才能表決。

USICA旨在加強美國抗衡中國科技崛起的競爭力，將授權投入1,900億美元（約1.48萬億港元）強化美國技術及研究領域，另外通過540億美元（約4,212億港元）經費，提高美國在半導體及電訊設備的生產與研究，振興境內半導體生產工業。