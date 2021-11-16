內地糧產豐收料逾6500億公斤　儲備供應充足

國家發改委周二（16日）在例行新聞發布會上表示，今年中國糧食生產總體向好，夏糧產量1,458億公斤，預計全國糧食產量將連續7年維持在6,500億公斤以上。會上又指出，寒潮期間煤炭供應平穩，煤炭產量迅速回升，今冬明春煤炭安全穩定供應能夠得到保障。

發改委發言人孟瑋表示，政府儲備規模穩中有增，企業商品庫存增加較多，小麥和稻谷商品庫存均同比增加50%以上；36個大中城市主城區及市場易波動地區的地方成品糧油儲備達到15天及以上市場供應量。為確保糧食安全穩定供應，下一步，國家發展改革委將會同糧食和物資儲備局等有關部門，進一步着力提高糧食綜合生產能力，健全糧食支持保護體系，提高糧食儲備的調控能力，開展重要農產品國際合作。

孟瑋又指出，今年第一輪寒潮來臨之前，相關部門就提前採取針對性舉措。隨着全國煤炭產量和市場供應量持續增加，電廠供煤、存煤和港口煤炭場存水平還將進一步提升。發改委將進一步發揮煤電油氣運保障工作部際協調機制作用，推動保供穩價各項工作落實落地，包括督促煤礦按照核增後的產能組織生產，加強煤炭中長期合同履約監管，加強運輸協調。

另受當前全球天然氣供需形勢緊張、氣價暴漲影響，今年供暖季全國天然氣供需總體緊平衡，高峰時段部分區域供需矛盾可能較為突出。孟瑋表示，發改委將充分發揮與各地、各有關部門和企業建立的天然氣保供日調度機制作用，做好各項保供工作，包括確保合同嚴肅執行、組織全力增產增供、加強重點地區保障、穩定民生用氣價格，以及精準有序壓縮非民用氣準備。