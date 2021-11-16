中美元首會談時間藏玄機　華專家指中方主導關係

中國國家主席習近平與美國總統拜登於北京時間周二（16日）早上8時46分舉行視像會面，會談歷時逾3個小時，至中午12時24分結束。內地中美關係專家接受官媒訪問時稱，由於時差關係，拜登「加班」舉行會談，顯示美方在雙邊關係中處於被動地位。有美媒分析，這次會晤是在拜登的要求下安排，反映美國政府密切關注減低衝突的可能性。

北京大學中美關係專家王棟認為，會面安排在中方的上班時間舉行，而在美國已到半夜，「你說他（拜登）是主動還是被動」。王棟表示，中美關係的主動權，毫無疑問，中國要將兩國關係的主動權抓在手裏。他指出，正如中方在兩國元首於9月時通話時強調，中美關係不是選擇題，而是必答題。中美關係由美國單方面定義的時代經已過去了，將來要基於相互尊重，平等相待的基礎，形成新的互動方式。

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤同意，「這次也是中方在塑造，在引導中美關係」。現在可見中美之間交流的頻率不斷增加，在這次視像會面前，今年便經已有2次領導人通電話。此外，中美的外交高層、經貿高層的對話也愈來愈頻繁，這說明美國現在遇到很多困難，繞不開中國，必須要和中國對話、協商，甚至希望中國來共同來應對這些挑戰。

美媒報道，從中國的角度來看，這次會談證明中國等待新一屆美國政府換屆的戰略是正確的。中方原希望在拜登今年1月就職時便重啟與美國的關係，但這情況沒有發生。北京其後沒有在任何導致雙方分歧的政策和行為上妥協，反迫使美國讓步。隨着中國將於明年2月舉行北京冬奧會，以及11月舉行第20次全國代表大會，中方的態度已大為緩和。報道引述專注美中關係的歐亞集團分析師阿里·韋恩認為，兩國都想讓這段關係降溫，「他們都認識到，激烈的競爭和不受約束的敵對關係之間的界限是很脆弱的」。